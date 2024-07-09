Волонтеры и сотрудники молодежного центра из Пушкино раздавали ромашки в честь праздника

«Это очень приятно! У нас с мужем сегодня годовщина брака. Пока не юбилей, но все впереди. День семьи, любви и верности для нас особенный праздник. Стараемся не ругаться по мелочам, делимся друг с другом переживаниями, главное в семейной жизни — чувство юмора!», — поделилась жительница округа Пушкинский Юлия.