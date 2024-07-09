Волонтеры и сотрудники молодежного центра из Пушкино раздавали ромашки в честь праздника
Фото: [Пресс-служба администрации Городского округа Пушкинский]
Волонтеры Подмосковья и сотрудники Комплексного молодежно-досугового центра «Точка притяжения» решили оригинально поздравить жителей городского округа Пушкинский с Днем семьи, любви и верности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске молодые люди раздавали букеты ромашек гуляющим в парках: мамам с малышами, пенсионерам и молодым парам — всем достались нежные символы праздника. Жители были удивлены и на поздравления отвечали радостными улыбками.
«Это очень приятно! У нас с мужем сегодня годовщина брака. Пока не юбилей, но все впереди. День семьи, любви и верности для нас особенный праздник. Стараемся не ругаться по мелочам, делимся друг с другом переживаниями, главное в семейной жизни — чувство юмора!», — поделилась жительница округа Пушкинский Юлия.