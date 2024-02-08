Волонтеры из Каширы передали землякам посылки в зону СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Бойцы из Каширы в очередной раз убедились, как переживают о них земляки. Военные СВО, которые выполняют боевые задачи на Купянском направлении, получили подарки в рамках проект «Кашира — Все для Победы!».
«Огромная благодарность всем, кто считает своим долгом участвовать в сборе помощи для наших бойцов, кто вкладывает в общее дело частичку своего труда, своей души! Отдельное спасибо руководителям Домодедовского и Лотошинского отделений „БОЕВОГО БРАТСТВА“ за оперативную доставку подарков», — рассказал руководитель Каширского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Александр Серяпин.
В Московскую область на время командировки прибыл военный СВО из Каширы. Волонтеры воспользовались случаем. Они передали землякам, выполняющим боевые задачи на Купянском направлении, предметы, которые сделают их пребывание в зоне СВО более безопасным и комфортным.