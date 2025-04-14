Волонтеры из Красногорска доставили гуманитарный груз в Курск

В Курскую область направлена значительная партия гуманитарной помощи, общий вес которой составил 800 килограммов.

Представители партии «Единая Россия», совместно с фондом «Забота», доставили коробки, наполненные одеждой, продуктами питания, детскими игрушками и предметами первой необходимости, в пункты временного размещения вынужденных переселенцев.

«Мы глубоко сочувствуем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и рады возможности помочь. Огромную поддержку нам оказали неравнодушные жители Красногорска и Истры, а также участники программы «Активное долголетие», которые передали сладости и вещи. Сейчас это особенно ценно, ведь люди, находящиеся во временных убежищах, остро нуждаются в одежде, средствах гигиены и бытовой химии», - подчеркнул заместитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов.

Волонтеры продолжают регулярно собирать и отправлять гуманитарные грузы, оказывая поддержку как гражданским лицам, так и военнослужащим, участвующим в спецоперации. В работе им оказывают содействие Центр помощи СВО «Забота» и депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Колунов. В прошлом году на передовую было направлено более 65 тонн гуманитарных грузов, что демонстрирует масштаб и преданность жителей Красногорского округа оказанию помощи нуждающимся.