Волонтеры из Серебряного Пруда отправили очередной груз с помощью в Валуйский госпиталь

Серебряно-Прудский центр волонтеров «СвоихНеБросаем» отправил очередную партию помощи для бойцов СВО в Валуйский госпиталь Белгородской области. В составе груза госпитальная одежда для раненых, постельные принадлежности, перевязочный материал на клеевой основе, медикаменты.

«Сейчас у них жаркая пора, они нуждаются в перевязочных материалах, в специальных медицинских препаратах. Ну, и, соответственно, еще и в печенюшках, потому что раненые тоже хотят почувствовать заботу», — рассказывает координатор центра Людмила Феофанова.

Помощь собрали оперативно. Помогали все: жители округа, школьники, Боевое Братство, индивидуальные предприниматели, и не только. Постельные принадлежности научились уже делать сами. Из остатков флиса, который идет на пошив термобелья для солдат, школьники делают наполнители для подушек и шьют сами подушки.

Координатор центра рассказала, что вместе с машиной, которая забрала помощь из Серебряных Прудов для Валуйского госпиталя, поедут еще две с Рязани, а потом к ним примкнет машина с гумпомощью из Липецка.