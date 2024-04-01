Волонтеры из Шаховской готовят новую партию сухих супов для бойцов в зону СВО
Фото: [Татьяна Рунова]
Волонтерская группа помощи фронту «Шаховская — Нашим» готовит очередную порцию сухих питательных супов для солдат в зону СВО. Для ребят такие супы большая радость, ведь они домашние и сделаны с большой любовью.
«Картошка, морковка, свекла, все это по домам варят наши волонтеры, а потом дома в дегидраторе мы это сушим и после фасуем и вакуумируем в штабе», — рассказал Наталья Харькова, волонтер.
Домашние супы, которые для бойцов СВО готовят волонтеры, очень разнообразны. Тут гороховый суп, щи, уха, харчо, рассольник и любимый всеми борщ. Еще здесь изготавливают каши, делаем чипсы из репы, яблок, мясные чипсы и сухарики. Ребята берут чипсы с собой на боевые задания, это очень удобный перекус. Мясные чипсы и сухарики — это более или менее аппетитно и сытно.
Продукты для изготовления сухих обедов приносят жители, помогают местные фермерские хозяйства. Перед тем как начать фасовать новую партию супа, его дегустируют, чтобы оценить качество.
«Супы мы отправляли уже два раза. Сейчас готовится третья отправка. Все уже запаковано и ждет своей очереди. Обратную связь от солдат получаем регулярно. Ребята в восторге, говорят, что это очень сытно и вкусно, как будто дома побывали», — заключила волонтер.