Волонтеры из Шаховской готовят новую партию сухих супов для бойцов в зону СВО

Волонтерская группа помощи фронту «Шаховская — Нашим» готовит очередную порцию сухих питательных супов для солдат в зону СВО. Для ребят такие супы большая радость, ведь они домашние и сделаны с большой любовью.

«Картошка, морковка, свекла, все это по домам варят наши волонтеры, а потом дома в дегидраторе мы это сушим и после фасуем и вакуумируем в штабе», — рассказал Наталья Харькова, волонтер.

Домашние супы, которые для бойцов СВО готовят волонтеры, очень разнообразны. Тут гороховый суп, щи, уха, харчо, рассольник и любимый всеми борщ. Еще здесь изготавливают каши, делаем чипсы из репы, яблок, мясные чипсы и сухарики. Ребята берут чипсы с собой на боевые задания, это очень удобный перекус. Мясные чипсы и сухарики — это более или менее аппетитно и сытно.

Продукты для изготовления сухих обедов приносят жители, помогают местные фермерские хозяйства. Перед тем как начать фасовать новую партию супа, его дегустируют, чтобы оценить качество.