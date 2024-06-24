Волонтеры Подмосковья могут доставлять гуманитарные грузы, бесплатно пользуясь платными дорогами

Подмосковные волонтеры смогут доставлять гуманитарную помощь в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, бесплатно пользуясь платными дорогами. Об этом рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Мера поддержки стала доступной благодаря соглашению, которое заключили Ассоциация ДОБРО.РФ и госкомпания «Автодор». Чтобы получить ее, нужно подать заявку в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ — не позднее чем за десять дней до даты выезда. Штаб оформит данные и подаст в ГК «Автодор» обобщенную заявку.

Как отметила глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе, с момента запуска акции «Доброе дело» волонтеры региона, социально ориентированные НКО, предприниматели, неравнодушные жители собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн гуманитарной помощи.