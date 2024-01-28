Волонтеры Подмосковья отметили 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда

Накануне подмосковные волонтеры провели ежегодную акцию «Блокадный хлеб», в рамках которой они раздали жителям региона125 граммов черного хлеба — минимальную норму, как напоминание о том, как выживали ленинградцы в страшные годы оккупации. Об этом сообщило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Накануне исполнилось ровно 80 лет со снятия фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокада длилась долгих 872 дня. За это время по городу было выпущено 150 тысяч артиллерийских снарядов, однако город не сдали.

«Это страшное время, но его нужно знать и помнить. Наша молодежь принимает активное участие в памятных мероприятиях, в том числе ребята посещают блокадников, организовывают тематические мероприятия, памятные акции, митинги и церемонии возложения цветов к памятникам», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Так, в школах Рузского ресурсного центра волонтеры провели в школах интерактивные викторины «Непобедимый город». Ребята подготовили много разных вопросов по значимым событиям блокады, личностям и монументам. А в Можайске активисты и юнармейцы подготовили для жителей историческую зарисовку «Жизнь Блокадного Ленинграда» и фотовыставку, которая в хронологическом порядке рассказывает о событиях тех дней.

Отмечается, что всего в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда, приняло участие более десяти тысяч активистов со всей Московской области.