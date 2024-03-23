Волонтеры Подмосковья составили список стихийных мемориалов памяти жертв теракта в Крокусе
Фото: [Волонтеры Подмосковья]
По всему Подмосковью, по всей стране, по всему миру со вчерашней ночи появляются стихийные мемориалы памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». На сайте Волонтеров Подмосковья доступен полный список всех мест с адресами.
Напоминаем, что завтрашний день, 24 марта, президентом РФ Владимиром Путиным объявлен общенациональным трауром. Примечательно, что День скорби пройдет и в других странах, которые категорически осуждают терроризм, которые не могут закрыть глаза на жестокое, бесчеловечное убийство ни в чем неповинных людей.
«Призываем почтить память погибших завтра у стихийных мемориалов», — говорится в сообщении.