Волонтеры подмосковной Каширы обсудили вопросы доставки грузов в зону СВО

В ходе встречи с военнослужащими волонтеры во главе с Татьяной Савиной передали комплекты медицинских аптечек, подняли вопросы логистики, доставки полезных грузов на передовую. Бойцы в свою очередь проинформировали, что в первую очередь необходимо в зоне СВО. С их помощью волонтеры скорректируют состав аптечек для оказания первой неотложной помощи.

Татьяна Савина выразила подопечным благодарность за помощь в нужном деле, а военным пожелала успешного завершения операции.