Вопрос предстоящего ремонта обсудили в стационаре в подмосковной Рузе
Фото: [Пресс-служба Рузской больницы]
В стационаре в Рузе состоялось рабочее совещания, в ходе которого обсудили вопрос предстоящих ремонтных работ по устранению критических недостатков технического состояния здания. Ремонтные работы пройдут в приемном и реанимационном отделениях и в операционном блоке.
Отмечается, что главной причиной проведения работ является дефекты кровли, приводящие к постоянным протечкам крыши и разрушению конструктивных элементов здания.
«На время проведения ремонта запланирован перевод указанных подразделений на территорию хирургического отделения. Отмечу, что на оказание медицинской помощи нашим пациентам и лечебный процесс это не повлияет. По окончанию ремонтных работ ожидается улучшений условий работы для медицинского персонала и пациентов круглосуточного стационара», — рассказал замглавврача по медицинской части Дмитрий Таганов.
Примечательно, что Министерство здравоохранения Московской области выделило 12 миллионов рублей на проведение данного ремонта.