Вопрос предстоящего ремонта обсудили в стационаре в подмосковной Рузе

«На время проведения ремонта запланирован перевод указанных подразделений на территорию хирургического отделения. Отмечу, что на оказание медицинской помощи нашим пациентам и лечебный процесс это не повлияет. По окончанию ремонтных работ ожидается улучшений условий работы для медицинского персонала и пациентов круглосуточного стационара», — рассказал замглавврача по медицинской части Дмитрий Таганов.