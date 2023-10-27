Вопросы адаптации бездомных людей обсудили на конференции в столице

Вопросы адаптации бездомных людей обсудили на конференции «Как кардинально изменить работу, чтобы на улицах не стало бездомных людей», которая прошла в столице.

Организатором мероприятия выступила самая крупная в столичном регионе сеть приютов для бездомных людей МРОО социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Дом трудолюбия «НОЙ».

По итогам конференции было принято решение о создании экспериментальной площадки на базе «Дома трудолюбия «НОЙ», практикующего модель коллективной трудовой ресоциализации и сопровождаемого проживания уличных людей в территориальных самоорганизованных (самодеятельных) общинах.

Также приняли дорожную карту по внедрению в государственную политику указанной модели, разработали рекомендации по искоренению проблемы бездомных людей.

В конференции приняли участие представители 32 организаций, 28 из которых реализуют на практике модель коллективной трудовой ресоциализации и общинного проживания.