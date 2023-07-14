Восемь молодых жителей Электростали стали лауреатами Всероссийского конкурса

Грамоты второй степени получили выпускница Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина Мария Кучулина и учащаяся Детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой Василиса Ксенофонтова. А также еще шесть студентов и выпускников Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина стали лауреатами третьей степени: вокалистка Ксения Самофалова, пианист Виктор Федоренко, гитарист Данила Харцизов, виолончелистка Милана Большакова, саксофонист Игорь Гузнов и учащаяся по направлению «Теория музыки» Мария Белявская.

В социальных сетях администрации муниципалитета поздравили конкурсантов и их наставников с полученными наградами.

Всероссийский конкурс «Молодые дарования России» проходит каждый год. Принять участие в нем могут подростки от 13 до 19 лет, которые показали высокие результаты во время учебы по направлениям среднего профессионального и дополнительного образования, связанным с искусством.