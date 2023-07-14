Восемь молодых жителей Электростали стали лауреатами Всероссийского конкурса
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Электросталь]
Молодые таланты из подмосковного городского округа Электросталь стали лауреатами конкурса федерального уровня «Молодые дарования России».
Грамоты второй степени получили выпускница Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина Мария Кучулина и учащаяся Детской художественной школы имени Н. Н. Лаврентьевой Василиса Ксенофонтова. А также еще шесть студентов и выпускников Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина стали лауреатами третьей степени: вокалистка Ксения Самофалова, пианист Виктор Федоренко, гитарист Данила Харцизов, виолончелистка Милана Большакова, саксофонист Игорь Гузнов и учащаяся по направлению «Теория музыки» Мария Белявская.
В социальных сетях администрации муниципалитета поздравили конкурсантов и их наставников с полученными наградами.
Всероссийский конкурс «Молодые дарования России» проходит каждый год. Принять участие в нем могут подростки от 13 до 19 лет, которые показали высокие результаты во время учебы по направлениям среднего профессионального и дополнительного образования, связанным с искусством.