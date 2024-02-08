Восемнадцать представителей Подмосковья примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России»

Восемнадцать представителей Подмосковья поучаствуют в суперфинале конкурса «Лидеры России», который состоится в конце текущего месяца в Манеже.

Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится уже в пятый раз. В общей сложности на него было подано около 160 тысяч заявок. За выход в финал боролись более 2,7 тысячи участников. Их оценивали свыше ста экспертов. В результате были отобраны 302 суперфиналиста из шестидесяти трех регионов РФ и четырех стран мира.

Из числа подмосковных участников одним из наиболее опытных является Алексей Пирвердян — руководитель производства продуктов питания из Одинцово. Также в суперфинал от Подмосковья прошли ведущий инженер проекта компании «Бюро 1440», бизнесмен Василий Артемов из Королева и завотделением хирургии новорожденных областного перинатального центра Юлия Шугина из Щелково.

Все суперфиналисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, которые можно будет направить на обучение в вузах страны, а также возможность пообщаться с наставниками из числа ведущих управленцев России.