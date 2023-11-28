Воспитанники Долгопрудненской детской театральной школы стали победителями регионального проекта
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный]
Детская театральная школа из подмосковного городского округа Долгопрудный «Семь Я» заняла первое место на региональном молодежном проекте «Театральный поединок».
Юные театралы год готовились к этому выступлению: проходили мастер-классы, посещали образовательные мероприятия и участвовали в творческих тренингах. Благодаря этому ребята стали лучшими из шести сотен ребят из 27 подмосковных городов.
Финал театрального конкурса состоялся в Московском Губернском театре. В нем приняли участие три сильнейшие команды региона. Членами жюри выступили профессиональные актеры театра и кино, а также преподаватели театральных высших учебных заведений.
Помимо этого, особенно была отмечена участница долгопрудненской команды Анна Андропова «Призом зрительских симпатий». Представители муниципальной администрации поздравили ребят со столь высоким результатом и пожелали успеха в следующем сезоне.