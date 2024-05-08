Воспитанники Щелковского Семейного центра «Доверие» приняли участие во Всероссийских акциях

В преддверии Дня Победы воспитанники стационарного отделения Семейного центра «Доверие» из деревни Алмазово городского округа Щелково с гордостью приняли участие во Всероссийских акциях «Вернем Герою имя» и «Дорога к обелиску». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Заместитель директора центра Елена Басанец поделилась информацией, что такие акции проходят ежегодно. Ребята совместно с педагогами благоустраивают территорию вокруг памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, расположенного в деревне Большие Жеребцы.

«Сохранение памяти о Героях, которые жертвовали своими жизнями за мирное небо над нашей страной, имеет огромное значение для воспитания патриотизма у ребят. Это дань уважения к прошлому и забота о будущем. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в сохранение и передачу памяти о тех, кто сражался за нашу Родину», — подчеркнула Басанец.

В ведомстве отметили большую важность реализации плана патриотических мероприятий у воспитанников семейных центров региона как формирование системы гражданских ценностей, активной гражданской позиции.