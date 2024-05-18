Воспитанники Семейного центра из ЛНР впервые приехали в Подмосковье

Ранее на этой неделе воспитанники из отделений «Семейного центра» в ЛНР впервые приехали в Подмосковье и посетили музей «Новый Иерусалим» в Истре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках большой экскурсионной программы по Москве и Московской области, организованной благотворительным проектом «Синергия добра» в рамках акции «Доброе дело». Такую поездку для детей из центров реабилитации активисты проекта проводят уже в 3 раз. В октябре 2023 года для юных гостей организовали обзорную экскурсию по Москве и посещение московского театрального центра «Вишневый сад», а в ноябре это была обширная экскурсионная программа — в течение недели ребятам показывали знаковые достопримечательности Москвы и Подмосковья.

В этот раз для ребят тоже подготовили насыщенную программу. Дети уже посетили Музей Победы на Поклонной горе и международную форум-выставку «Россия» на ВДНХ. 16 мая ребята встретились с художниками и под чутким руководством профессионалов нарисовали масляными красками картины по выбранным сюжетам.

Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО ]

В занятии приняли участие 19 детей. Участники мастер-класса впервые держали в руках масляные краски, и немного нервничали. Но команда художников внимательно и чутко отнеслась к эмоциям ребят, помогла им расслабиться и полностью погрузиться в атмосферу творчества.

На протяжении всей поездки в столичный регион воспитанников реабилитационного центра сопровождают «Волонтеры Подмосковья». Они рассказывают детям о России, о Подмосковье, об акции «Доброе дело» и помощи жителей Московской области жителям новых территорий нашей страны.