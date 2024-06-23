Украинские каналы сообщают о взрывах под Киевом, ракеты замечены над Житомиром

Сообщается, что сигнал тревоги сработал в 04.52 по московскому времени. Причиной тому серия мощных взрывов в Киевской области. Где именно не уточняется пока. Также местные украинские паблики сообщают о ракетах над Житомиром.

Одновременно с этим, сирены воздушной тревоги заревели в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой областях. А также в Черкасской и Кировоградской.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.