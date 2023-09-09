Впервые голосующий белый медведь пришел на избирательный участок в Щелкове
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
На избирательный участок для голосования в Щелкове пришел белый медведь, сообщили в социальных сетях администрации городского округа. Он отдаст свой голос на выборах в первый раз.
«Выразить гражданскую позицию креативно решил житель Жегалово Владислав. Это его первые выборы и, кажется, они запомнятся всем. Влад решил поднять настроение всем присутствующим и пришел на участок в костюме белого медведя», – говорится в сообщении администрации.
Процедура выборов прошла стандартно, голосующий предъявил свой паспорт и получил бюллетень для голосования. В администрации добавили, что тем, кто голосует впервые, полагается небольшой подарок.