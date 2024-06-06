Впервые в красногорском парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию

В среду, 5 июня, в Красногорске в парке «Ивановские пруды» впервые провели торжественную церемонию бракосочетания.

Молодожены Николай Симонян и Елена Чиркова стали первой супружеской парой, которые сказали друг другу заветное «да» в красивом городском парке. Влюбленные познакомились в 2019 году. За время, проведенное вместе, они сумели сохранить свою любовь, узнать привычки друг друга и сделать взаимоуважение основой своих отношений. Нет сомнений, что в супружеской жизни молодожены станут еще счастливее.

«Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и радостным днем! Желаем счастья, процветания и неисчерпаемой любви!» — отметили в Администрации городского округа Красногорск.

В летние дни парк выглядит особенно красивым. Тенистые аллеи, ухоженные клумбы и необыкновенная атмосфера — все это придает свадебной церемонии определенный шарм. Полученные приятные воспоминания влюбленные непременно сохранят на всю жизнь.