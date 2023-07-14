Врач из Можайского округа признан лучшим в стране анестезиологом-реаниматологом
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Можайск]
На Всероссийском конкурсе медиков победу одержал главный анестезиолог-реаниматолог Можайского округа Александр Пикалев.
Врач трудится в Можайской центральной районной больнице почти 20 лет. Начав с ординатуры, Пикалев сейчас возглавляет отделение анестезиологии-реанимации ЦРБ.
Коллеги ценят его за высокий профессионализм и преданность делу, а пациенты — за чуткое отношение и внимательный подход к каждому больному.
За его плечами уже тысячи спасенных пациентов. И что особенно важно — немало детских жизней.
В год лучший анестезиолог-реаниматолог России проводит не менее 320 анестезий, то есть почти каждый день.
Во время пандемии коронавируса Александр Пикалев готовил врачей и медсестер для работы в инфекционных отделениях и палатах интенсивной терапии. Сам не раз спасал больных в «красной зоне» и при этом внедрял новые методики по борьбе с опасной болезнью.
Пикалев был отмечен Благодарственным письмом Московской областной думы, Знаком Московской областной думы «За труды». А за большой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции можайский анестезиолог был награжден государственной наградой — Орденом Пирогова.