Врач из Можайского округа признан лучшим в стране анестезиологом-реаниматологом

Врач трудится в Можайской центральной районной больнице почти 20 лет. Начав с ординатуры, Пикалев сейчас возглавляет отделение анестезиологии-реанимации ЦРБ.

Коллеги ценят его за высокий профессионализм и преданность делу, а пациенты — за чуткое отношение и внимательный подход к каждому больному.

За его плечами уже тысячи спасенных пациентов. И что особенно важно — немало детских жизней.

В год лучший анестезиолог-реаниматолог России проводит не менее 320 анестезий, то есть почти каждый день.

Во время пандемии коронавируса Александр Пикалев готовил врачей и медсестер для работы в инфекционных отделениях и палатах интенсивной терапии. Сам не раз спасал больных в «красной зоне» и при этом внедрял новые методики по борьбе с опасной болезнью.

Пикалев был отмечен Благодарственным письмом Московской областной думы, Знаком Московской областной думы «За труды». А за большой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции можайский анестезиолог был награжден государственной наградой — Орденом Пирогова.