Врач НИКИ детства рассказала о диагностировании целиакии

Педиатр НИКИ детства Елена Лошкова рассказала, под какие заболевания может «маскироваться» целиакия и как диагностируется эта патология. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Целиакия — это необратимое изменение кишечника, к которому приводит непереносимость глютена. Диагностировать ее сложно, так как нередко патология «маскируется» под другие заболевания ЖКТ — к примеру, гастрит или энтерит.

Если ребенку ставят диагноз целиакия, он будет вынужден всю жизнь соблюдать строгую диету, употребляя в пищу только продукты без глютена. При этом глютен содержится во множестве продуктов, в том числе в хлебе, крупах, макаронах и даже сосисках. В связи с этим рацион людей с целиакией значительно ограничен.

«Большая проблема — скрытый глютен, который есть в консервах, оболочке лекарственных препаратов и т. д.», - отметила врач.

По ее словам, целиакия встречается у 1% населения. То есть один ребенок из ста рождается с этим заболеванием. Это очень большой показатель, поэтому особенно важное значение имеет ранняя диагностика.

В НИКИ детства на протяжении многих лет проводятся исследования этого заболевания. В ближайшее время откроется «Школа управления целиакией» для врачей, родителей и детей.