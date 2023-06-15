Врач рассказал о действиях в случае отравления шаурмой

В Братке увеличилось количество пострадавших от фастфуда после посещения кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Сообщается о 62 отравившихся, 29 из которых находятся в больнице. Есть определенный алгоритм действий, которые необходимо предпринять в случае отравления шаурмой. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, интернет-издание «Абзац» .

По словам эксперта, отравление может быть токсикоинфекцией или острой кишечной инфекцией. Чтобы начать лечение, необходимо установить возбудителя.

Врач также отметил, что есть универсальный способ лечения. В случае отравления необходимо возмещать жидкость, которую теряет организм, для этого нужно пить больше соляных растворов. В случае значительной потери воды, она компенсируется специальными препаратами с помощью капельниц. Также если наблюдается повышение температуры тела больше 38,5 градусов, нужно принять жаропонижающее. Николай Крючков подчеркивает, что в любом случае необходимо обратиться за медицинской помощью.

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