Врачи Подмосковья помогли ребенку с болезнью «хрустального человека»
Фото: [МОДКТОБ]
Специалисты МОДКТОБ оказали помощь ребенку, страдающему болезнью «хрустального человека». Пациент получил уже 18-й перелом за пару лет своей жизни, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Научное название патологии — несовершенный остеогенез. Это генетическое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое характеризуется хрупкостью костной ткани. Это становится причиной частых переломов даже при минимальном воздействии.
Ребенку зафиксировали отломки костей титановыми эластичными стержнями. Это позволит сохранить жесткость кости и минимизировать риск возникновения повторных переломов, пока ребенок растет.
Даже если переломы произойдут, благодаря установленным стержням можно будет избежать грубых смешений отломков кости.
Теперь маленького пациента ждет длительный путь восстановления.