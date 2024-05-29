Врачи Подмосковья помогли ребенку с болезнью «хрустального человека»

Специалисты МОДКТОБ оказали помощь ребенку, страдающему болезнью «хрустального человека». Пациент получил уже 18-й перелом за пару лет своей жизни, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Научное название патологии — несовершенный остеогенез. Это генетическое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое характеризуется хрупкостью костной ткани. Это становится причиной частых переломов даже при минимальном воздействии.

Ребенку зафиксировали отломки костей титановыми эластичными стержнями. Это позволит сохранить жесткость кости и минимизировать риск возникновения повторных переломов, пока ребенок растет.

Даже если переломы произойдут, благодаря установленным стержням можно будет избежать грубых смешений отломков кости.

Теперь маленького пациента ждет длительный путь восстановления.