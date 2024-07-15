Врачи в Балашихе спасли 9-летнего мальчика с разрывом печени после падения с велосипеда

Специалисты отделения детской хирургии филиала №2 Балашихинской больницы спасли мальчика в возрасте девяти лет, который получил разрыв печени после падения с велосипеда. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Катаясь на велосипеде, ребенок упал и ударился об асфальт брюшиной и грудной клеткой. После этого его начали мучить боли в животе и рвота. Обследование выявило скопление свободной жидкости в брюшной полости, напоминавшее кровь со сгустками.

Ребенка направили на операцию. В ходе нее врачи врачи обнаружили у пациента разрыв сегмента печени и гематому ворот селезенки. Специалисты остановили кровотечение, выполнили санацию брюшной полости. При этом они сохранили селезенку, несмотря на вероятность повторного кровотечения.

Во время операции была выявлена и случайная находка — оказалось, что у мальчика с рождения часть тонкого кишечника заправлена в другую, как чулок. Дефект успешно удалили.

После операции пациент находился в стабильном состоянии, но в связи с гематомой селезенки мальчика перевели в специализированное реанимационное отделение МОНИКИ. Там он прошел курс необходимого лечения и постоянно находился под наблюдением. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали.