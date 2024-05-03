Врачи в Долгопрудном помогли девочке, повредившей барабанную перепонку ватной палочкой

Специалисты Долгопрудненской больницы помогли девочке в возрасте 13 лет, которая повредила барабанную перепонку ватной палочкой. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пациентка рассказала, что чистила ухо, внезапно почувствовала боль и после этого обнаружила кровянистые выделения, исходившие из ушного отверстия. В тот же день мать отвела ребенка к врачу. Педиатр провел осмотр и направил девочку на экстренную госпитализацию в стационар.

Пациентка находилась под наблюдением врачей в течение шести дней и получала лечение. В результате барабанная перепонка восстановилась. Девочку выписали. Слух у ребенка не нарушен.

Врачи напомнили, что барабанная перепонка защищает среднее ухо от проникновения инородных тел, а также выполняет функцию передачи звука во внутреннее ухо. При чистке ушей достаточно после душа протереть их ватным диском, салфеткой или полотенцем.