Врачи в Долгопрудном спасли молодого человека, перепилившего вместо дерева свою руку

Специалисты Долгопрудненской больницы спасли молодого человека в возрасте 22 лет, который перепилил вместо дерева собственную руку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель с перепиленной артерией и значительной потерей крови. Травма была получена при работе с ручной бензопилой. Родственники пациента сразу же наложили на руку давящую повязку и вызвали скорую помощь.

Врачи экстренно прооперировали жителя, сшив артерию, чтобы восстановить кровоснабжение. Также была зашита рана, включая около двадцати мелких повреждений от зубцов пилы.

Операция длилась около часа и прошла успешно. В течение суток пациент находился под усиленным наблюдением врачей в реанимационном отделении. После этого его перевели в палату отделения хирургии. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, его уже выписали.