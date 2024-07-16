Врачи в Долгопрудном спасли мужчину, который чуть не лишился ноги из-за множественных аневризм

Специалисты Долгопрудненской больницы помогли жителю Дмитрова, который чуть не лишился ноги из-за множественных аневризм. Об этом рассказали в администрации Долгопрудного.

В учреждение по скорой поступил мужчина в возрасте 62 лет с клинической картиной тромбоза артерий левой ноги. Пациент практически не мог двигать конечностью и мог ее потерять.

В ходе обследования врачи выявили более серьезное заболевание, которое и было причиной нарушения кровотока в ноге, — аневризму брюшной аорты и аневризмы подвздошных артерий. При таком диагнозе можно внезапно умереть из-за разрыва истонченной стенки аневризмы.

Мужчину прооперировали. Операция длилась шесть часов. В ее рамках врачи устранили угрозу жизни и полностью восстановили кровоток в ноге. Через несколько дней пациента выписали.