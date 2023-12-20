Врачи в Долгопрудном спасли мужчину с крупной мозговой аневризмой

Специалисты нейрохирургического отделения Долгопрудненской больницы спасли мужчину с крупной мозговой аневризмой в форме сердца. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

В реанимационное отделение учреждения поступил житель в возрасте 51 года с мозговым кровоизлиянием. В ходе обследования медики выявили у пациента аневризму средней мозговой артерии размером два с половиной сантиметра.

Мужчину экстренно прооперировали. Специалисты провели трепанацию черепа и клипировали аневризму. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из стационара.