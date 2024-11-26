Врачи в Долгопрудном спасли пациента с ковидом и гриппом

Медицинские специалисты из Долгопрудного спасли местного жителя, у которого диагностировали заболевание одновременно гриппом и новой коронавирусной инфекцией, сообщили в администрации городского округа.

В больницу 74-летний мужчина поступил после обращения в «скорую помощь». Прежде чем обратиться к специалистам, у него была температура около 38 градусов, боль в горле, насморок, ломота в мышцах в течение нескольких дней.

Медики немедленно провели тестирование экспресс-методом и выяснили, что мужчина одновременно заражен и гриппом, и коронавирусом. Лабораторное исследование только подтвердило это. Мужчина стал первым пациентом в регионе одновременно с двумя этими заболеваниями в этом сезоне.

Врачи подобрали курс лечения, эффективный и против коронавирусной инфекции, и против гриппа. Под присмотром докторов мужчина быстро пошел на поправку и выздоровел. Специалисты подчеркнули, что пациент смог лег перенести заболевания благодаря вакцинации от гриппа и пневмонии.