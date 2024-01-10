Врачи в Долгопрудном спасли пенсионера, который подавился из-за плохо пережеванной пищи
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы спасли мужчину в возрасте 86 лет, который который подавился из-за плохо пережеванной пищи. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.
Как сообщили родственники пенсионера, после ужина он начал испытывать боль при глотании, чувствовать першение в горле и отмечать непроходимость пищи.
В ходе обследования за устьем пищевода пациента обнаружили инородное тело мягко-эластичной консистенции, которое оказалось комком плохо пережеванной пищи.
Комок извлекли. После этого врачи выявили у пациента воспаление пищевода и госпитализировали его для дальнейшего наблюдения и лечения. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже был выписан.