Врачи в Долгопрудном спасли пенсионера, который подавился из-за плохо пережеванной пищи

Специалисты эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы спасли мужчину в возрасте 86 лет, который который подавился из-за плохо пережеванной пищи. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

Как сообщили родственники пенсионера, после ужина он начал испытывать боль при глотании, чувствовать першение в горле и отмечать непроходимость пищи.

В ходе обследования за устьем пищевода пациента обнаружили инородное тело мягко-эластичной консистенции, которое оказалось комком плохо пережеванной пищи.

Комок извлекли. После этого врачи выявили у пациента воспаление пищевода и госпитализировали его для дальнейшего наблюдения и лечения. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже был выписан.