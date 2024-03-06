Врачи в Долгопрудном спасли пенсионерку, потерявшую литр крови из-за язвы желудка

Специалисты Долгопрудненской больницы спасли пожилую женщину, которая потеряла около литра крови из-за желудочной язвы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 92 лет в состоянии геморрагического шока. Пенсионерка потеряла сознание дома, и ее родные незамедлительно вызвали медиков.

Обследование выявило у пациентки кровотечение из язвы, и врачи решили экстренно прооперировать женщину. В палате интенсивной терапии с помощью эндоскопического оборудования медики определили источник кровотечения. Им оказалась одна из ветвей левой желудочной артерии. На сосуде была закреплена специальная клипса, и кровотечение остановилось. Чтобы избежать повторного кровотечения, также была проведена эмболизация ветви артерии, что позволило закупорить сосуд.

Помимо этого, женщине провели переливание крови. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.