Врачи в Долгопрудном спасли женщину с миомой матки размером с мяч

Специалисты Долгопрудненской больницы спасли женщину в возрасте 44 лет, которой грозила ампутация ноги из-за огромной миомы матки. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

В учреждение поступила жительница с тромбозом вен левой ноги. Оказалось, что у пациентки развилась миома матки диаметром около 20 сантиметров, которая сдавила подвздошную вену и нарушила кровоток в ноге. Женщина давно знала об опухоли, но отказывалась от оперативного лечения, тем самым доведя ситуацию до крайности.

«Угроза жизни или возможная инвалидизация были очевидны, и операцию нужно было делать незамедлительно», - рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Сергей Лисин.

Медики провели пликацию нижней полой вены — то есть прошили ее для невозможности прохода тромбов. Затем они удалили миому. Операция прошла успешно. Сейчас пациентка находится в хирургическом отделении под присмотром врачей.