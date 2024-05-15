Врачи в Люберцах спасли девочку с двумя литровыми кистами яичников

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку с двумя огромными кистами яичников. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 13 лет, которая жаловалась на сильные боли в области живота и его увеличение в размерах. В ходе обследования у пациентки выявили перекрут яичника и две кисты объем около литра каждая.

Врачи приняли решение о лапароскопической операции. В ее рамках пациентке устранили перекрут и удалили новообразования. Отмечается, что они были доброкачественными.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Ее уже выписали на амбулаторное лечение.