Врачи в Мытищах спасли женщину с огромным тромбом в ноге

Специалисты Центра спасения конечностей, работающего на базе отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы, помогли женщине с огромным тромбом. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

В больницу обратилась жительница в возрасте 64 лет, которая жаловалась на боль в ноге. При этом на момент обращения конечность пациентки уже посинела.

Медики установили, что из-за тромбоза вен в ноге нарушено венозное кровообращение. В связи с этим женщину направили в Центр спасения конечностей.

В центре у пациентки обнаружили флотирующий, то есть «болтающийся», тромб в нижней полой вене. Его размер составлял около десяти сантиметров. Отрыв настолько большого тромба привел бы к моментальной смерти.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Врачи центра вместе с главным внештатным специалистом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Подмосковья Алексеем Азаровым удалили тромб. Операция проводилась с помощью ангиографа под рентген-контролем.

Теперь жизни женщины ничего не угрожает, ее уже выписали. Пациентка выразила благодарность специалистам и отметила их высокий профессионализм.