Врачи в Орехово-Зуево спасли мужчину с инфарктом миокарда

Специалисты сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с инфарктом миокарда и опасным осложнением. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 57 лет с инфарктом миокарда, который произошел в результате закупорки коронарной артерии тромбом.

Пациента экстренно направили на операцию и удалили тромб. Однако, у мужчины произошла фибрилляция желудочков сердца — сердечная мышца начала хаотично сокращаться. Подобное состояние может привести к остановке сердца.

«Поэтому пациенту выполнили дефибрилляцию двумя импульсами, после чего мы продолжили операцию», - рассказал заведующий сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.

Когда кровоток в артерии восстановился, а сердечная мышца начала работать нормально, пациента перевели в отделение реанимации. Спустя сутки — в палату. Через неделю его выписали. Сейчас житель проходит реабилитацию в поликлинике.

К симптомам инфаркта относятся боли за грудиной, одышка, слабость, потливость, головокружение, ощущение тяжести и боли в области желудка.