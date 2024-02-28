Врачи в Подмосковье помогли ребенку, который ватной палочкой разорвал барабанную перепонку

Специалисты Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н. помогли мальчику в возрасте восьми лет, который ватной палочкой повредил барабанную перепонку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ребенок чистил уши ватными палочками и перфорировал перепонку. В результате у него заболело поврежденное ухо и ухудшился слух. Некоторое время мать мальчика использовала ушные капли. Когда она поняла, что лечение ребенку не помогает, обратилась в больницу.

Сначала медики в ходе осмотра уха при помощи воронки не обнаружили перфорацию. Участок был закрыт слизью, что навело на мысль об использовании эндоскопа. С его помощью разрыв был обнаружен.

«В данном случае перфорация была точечной и при консервативном лечении она закрывается самостоятельно», - рассказала оториноларинголог Наталия Хвостикова.

Она отметила, что несвоевременное обращение за помощью и использование ушных капель только усугубили ситуацию. Мальчику прописали другие капли и обезболивающее. Через неделю перфорация закрылась, боль прошла, слух восстановился.

Врач напомнила, что чистить уши ватными палочками может быть опасно. Достаточно промыть ушную раковину с мылом снаружи, а затем пальцем аккуратно прочистить внутреннюю часть наружного слухового прохода.