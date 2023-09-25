Врачи в Реутове удалили пенсионерке огромную опухоль

Специалисты Реутовской больницы удалили пожилой пациентке огромную опухоль в матке. Вес новообразования составил шесть килограммов, рассказали в областном Минздраве.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 72 лет, которая жаловалась на боли внизу живота. Обследование выявило шестикилограммовую доброкачественную опухоль, которая возникла в результате роста миоматозного узла.

Сложность удаления обнаруженной опухоли заключалась в ее размере, а также в возрасте женщины. Несмотря на сложность, операция прошла успешно. Пенсионерка уже выписана домой. На восстановление ей потребовалось около недели.