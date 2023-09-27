Врачи в Солнечногорске спасли ногу баскетболисту из Нигерии

Специалисты Солнечногорской областной больницы спасли ногу баскетболисту из Нигерии, сообщает Минздрав Подмосковья. Мужчина в возрасте 31 года получил серьезную травму в результате падения на конечность тяжелого предмета.

Обследование выявило множественные переломы, в том числе открытые. Сначала пациенту обработали рану и наложили наружное фиксирующее устройство. После того, как рана зажила, врачи провели остеосинтез большеберцовой малоберцовой костей.

Пациент провел в отделении около месяца. По словам врачей, он идет на поправку и скоро сможет заниматься любимым баскетболом.