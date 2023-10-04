Врачи в Солнечногорске спасли пациента, потерявшего два литра крови
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Врачи Солнечногорской областной больницы спасли мужчину с язвой двенадцатиперстной кишки, который потерял два литра крови. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.
В учреждение доставили жителя в возрасте 45 лет в тяжелом состоянии. У пациента было низкое давление, и он потерял сознание. Врачи сразу же перевели его в реанимационное отделение.
Мужчине провели переливание крови. Когда его состояние стабилизировались, его обследовали и обнаружили язву размером до двух сантиметров с крупным кровящим сосудом.
«Пациент потерял по меньшей мере два литра крови. Во время операции была проведена резекция 2/3 желудка», - рассказал хирург Михаил Строителев.
После операции пациент быстро восстановился, уже через неделю его выписали.