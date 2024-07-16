Враг атаковал завод низковольтной аппаратуры под Курском при помощи БПЛА: начался пожар, есть пострадавший

Завод низковольтной аппаратуры полыхает в настоящее время в поселке Коренево Курской области. Информацию о ЧП подтвердил губернатор региона Смирнов.

Сообщается, что перед этим предприятие было атаковано украинскими боевиками при помощи боевого дрона. Сейчас площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.

«Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на завод низковольтной аппаратуры в Корнево. Горит один из технологических цехов. Его тушат пожарные из двух районов», — заявил врио губернатора Курской области.

Рабочие успели эвакуироваться еще до прибытия спасателей. Согласно предварительной информации, что сообщили очевидцы, в результате вражеской атаки пострадал один человек.