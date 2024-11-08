Врио главы г. о. Долгопрудный Истомин ознакомился с работой котельных
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный]
Временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин провел рабочий визит на котельную на Спортивной, 3а, чтобы ознакомиться с работой данного объекта.
Котельная была введена в эксплуатацию в 1974 году. Объект работал на пару. За длительные годы обслуживания система устарела. Кроме того, были превышены допустимые мощности. Перечисленные факторы негативно влияли на качество предоставляемых услуг населению из-за частых аварий. Теперь обновленная котельная бесперебойно питает теплом 54 многоквартирных дома и 12 социальных объектов.
«В рамках госпрограммы проведена реконструкция котельной на Спортивной, 3а — замена трех паровых котлов, большей части оборудования и узлов, что позволило в полтора раза увеличить мощность объекта, повысить его надежность», — пояснил Роман Истомин.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный]
В 2023 году стартовала масштабная модернизация трех котельных, расположенных на территории муниципалитета. Программа затронула котельные Спортивная, 3а; Ленинградская, 19; АИТ-6. Роман Истомин также провел рабочий выезд на котельную на Заводской, 2.
«В результате проведенного капитального ремонта участков сетей теплоснабжения от котельной на Заводской, 2 также повышена надежность систем, уровень бесперебойной подачи тепла жителям округа, что крайне важно при подготовке к отопительному периоду», — отметил Роман Истомин.
Работы по модернизации теплоснабжающих объектов в Долгопрудном продолжаются.
«Три котельные — на Первомайской, 40, Заводской, 15 и Театральной, 7 — внесены в региональную программу при софинансировании регионального и муниципального бюджетов, где 2024 год — подготовка проектной документации, 2025 год — модернизация этих объектов, которые в сумме обеспечивают теплом около 15 тысяч жителей», — сообщил Роман Истомин.