Врио главы г. о. Долгопрудный Истомин ознакомился с работой котельных

Временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин провел рабочий визит на котельную на Спортивной, 3а, чтобы ознакомиться с работой данного объекта.

Котельная была введена в эксплуатацию в 1974 году. Объект работал на пару. За длительные годы обслуживания система устарела. Кроме того, были превышены допустимые мощности. Перечисленные факторы негативно влияли на качество предоставляемых услуг населению из-за частых аварий. Теперь обновленная котельная бесперебойно питает теплом 54 многоквартирных дома и 12 социальных объектов.

«В рамках госпрограммы проведена реконструкция котельной на Спортивной, 3а — замена трех паровых котлов, большей части оборудования и узлов, что позволило в полтора раза увеличить мощность объекта, повысить его надежность», — пояснил Роман Истомин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

В 2023 году стартовала масштабная модернизация трех котельных, расположенных на территории муниципалитета. Программа затронула котельные Спортивная, 3а; Ленинградская, 19; АИТ-6. Роман Истомин также провел рабочий выезд на котельную на Заводской, 2.

«В результате проведенного капитального ремонта участков сетей теплоснабжения от котельной на Заводской, 2 также повышена надежность систем, уровень бесперебойной подачи тепла жителям округа, что крайне важно при подготовке к отопительному периоду», — отметил Роман Истомин.

Работы по модернизации теплоснабжающих объектов в Долгопрудном продолжаются.