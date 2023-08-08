Врип главы Дубны поздравил приборный завод с юбилеем

Градообразующее предприятие Дубны — приборный завод «Тензор» отмечает 50 лет с момента выпуска первой продукции. С юбилеем коллектив «Тензора» поздравил временно исполняющий обязанности главы г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Он отметил, что 6 августа предприятие отметило сразу две памятные даты: 55 лет с момента начала стройки и 50 лет с запуска нового производства.

«Поздравил коллектив ПАО «Тензор» на торжественном вечере в ДК «Мир» вместе с депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко, почетным гражданином Дубны и Московской области Владимиром Трусовым, другими гостями», — сообщил врип главы.

Во время торжественной церемонии Тихомиров вручил директору предприятия Виктору Голубеву поздравительный адрес губернатора Андрея Воробьева. Лучшие работники приборного завода были награждены грамотами и благодарностями. Отдельно отмечен труд старейших тружеников «Тензора», стаж каждого превышает полвека.

Тихомиров пожелал заводу успешного развития, а коллективу — новых достижений.