Врип главы Дубны проверил ход ремонта школ и гимназий

Как отметил Тихомиров в соцсетях, для обновления зданий гимназий и школ было выделено 40 миллионов рублей.

Так, в третьей гимназии обновлена кровля. Однако часть здания учебного заведения пострадала от дождей этим летом из-за того, что была снята гидроизоляция. Но все равно ремонтные работы собираются завершить в срок, до 15 августа.

А в пятой школе строители опережают график ремонта спортивного зала. Однако есть несколько нюансов по установке некоторого испорченного оборудования на стадионе, который сделали еще в прошлом году. Тихомиров заявил, что строители завершат обновления по гарантии до 5 августа.

Также в 2023 году отремонтируют крышу седьмой школы, завершат обновление стадиона в девятой школе, заменят окна и отремонтируют два учебных класса в одиннадцатой гимназии и кабинет в десятой школе.

Врип главы Дубны уверил, что представители администрации регулярно проводят контроль ремонта школ, чтобы дети учились в комфорте.