Врип главы Дубны проверил ход ремонта школ и гимназий
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Временно исполняющий полномочия главы подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил, как идет ход ремонта шести образовательных учреждений муниципалитета.
Как отметил Тихомиров в соцсетях, для обновления зданий гимназий и школ было выделено 40 миллионов рублей.
Так, в третьей гимназии обновлена кровля. Однако часть здания учебного заведения пострадала от дождей этим летом из-за того, что была снята гидроизоляция. Но все равно ремонтные работы собираются завершить в срок, до 15 августа.
А в пятой школе строители опережают график ремонта спортивного зала. Однако есть несколько нюансов по установке некоторого испорченного оборудования на стадионе, который сделали еще в прошлом году. Тихомиров заявил, что строители завершат обновления по гарантии до 5 августа.
Также в 2023 году отремонтируют крышу седьмой школы, завершат обновление стадиона в девятой школе, заменят окна и отремонтируют два учебных класса в одиннадцатой гимназии и кабинет в десятой школе.
Врип главы Дубны уверил, что представители администрации регулярно проводят контроль ремонта школ, чтобы дети учились в комфорте.