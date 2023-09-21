Врип главы Дубны рассказал о работах по благоустройству города

В Дубне продолжается масштабная работа по благоустройству, сообщил в своих соцсетях врип главы округа Максим Тихомиров.

По его словам, в ближайшее время в городе установят более 100 опор освещения на улице Энтузиастов.

«Закладные уже готовы: один ряд – вдоль проезжей части, второй – рядом с тротуаром. Это важно, в первую очередь, для безопасности детей», - отметил Тихомиров.

Он уточнил, что при проведении работ были учтены пожелания местных жителей, которые просили лучше освещать дороги и пешеходный тротуар, по которому, в том числе, дети ходят в школу. Врип главы округа также оценил темпы работ по обустройству тротуаров, сейчас основная часть работ ведется на проспекте Боголюбова.

«Планируем завершить работы на следующей неделе. Новый тротуар несколько шире старого, что позволит качественно проводить механизированную уборку. Кипит работа и на улице Речной. Подрядчик работает аккуратно и чисто, вынутый грунт сразу вывозит», – сказал Тихомиров.

По его словам, обустройство тротуара вдоль Александровки уже завершилось, вскоре здесь будет нанесена разметка и обозначены пешеходные переходы. В городе также запланированы локальные работы по ремонту покрытия пешеходных дорожек на улице Векслера, их завершат до начала холодов.