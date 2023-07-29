Врип главы Дубны Тихомиров: организация кругового движения на двух участках дороги в округе уменьшит пробки

В Дубне на двух участках дороги по улице Макаренко организуют круговое движение, что позволит уменьшить пробки в утренние и вечерние часы пик. Об этом врип главы городского округа Максим Тихомиров написал в своих соцсетях.

По его словам, дорожное полотно на данных участках уже расширили, сейчас рабочие оформляют круги на перекрестках с улицами Володарского и Хлебозаводской. В выходные подрядчик завершит асфальтирование и проведет благоустройство, если позволят погодные условия.

«Мы полностью обновим пешеходные переходы. Покрасим, приведем в соответствие. Чтобы водители, которые передвигаются в черте города, обращали внимание на наших детей. Это важно: мы чуть-чуть смещаем пешеходные переходы, делаем их более комфортными, со спусками», - отметил Тихомиров.

Он также призвал водителей обращать внимание на дорожные знаки, которые помогут привыкнуть к новой схеме проезда по данной улице.