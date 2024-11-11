Врип главы г. о. Долгопрудный Истомин проверил строительство парковки в Новых Водниках

Временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин проверил строительство парковки в Новых Водниках.

Обустройство парковочного пространства — мера, которая в современное время особенно актуальная. Автомобиль перестал быть роскошью. В некоторых семьях имеется по несколько машин. В связи с востребованностью парковочных зон данной теме уделяют в округе одно из приоритетных вниманий.

В частности, вдоль домов 15, 17 по Старому Дмитровскому шоссе в Долгопрудном специалисты строят парковочное пространство, рассчитанное на 280 мест. В понедельник, 11 ноября, временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин проконтролировал ход работ.

«В микрорайоне «Новые Водники» завершился очередной этап благоустройства территории площадью 5 тысяч квадратных метров. Кроме уже заасфальтированных участков вся территория отсыпана щебнем с утрамбовкой подстилающих слоев, полное асфальтирование — в следующем году», — сообщил Роман Истомин.

В рамках реализации проекта специалисты также выполнят ряд работ, в частности, высадят кустарники и установят урны. Выполнение данного этапа запланировано на 2025 год.