ВрИП главы г.о. Долгопрудный сдал кровь вместе с сотней доноров в рамках доброй акции

В ФСК «Салют» городского округа Долгопрудный прошла еще одна донорская акция «Протяни руку жизни». Участниками стали сотрудники предприятий, студенты, общественники и другие активные жители. Присоединился к важной акции и временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Роман Истомин.

Местное отделение «Красного Креста» совместно с Московским областным центром крови, МФТИ и Общественной палатой города организовали очередную донорскую акцию. На нее пришли 119 желающих, из которых 112 прошли по показателям здоровья и были допущены до сдачи биоматериала.

На протяжении всей акции участников сопровождали волонтеры. Они вручили донорам тематические сувениры на память и угостили вкусным чаем. Мероприятие прошло успешно. Благодаря пришедшим, включая и представителя администрации, удалось пополнить банк крови на 50,400 литров.

Роман Истомин выразил благодарность всем неравнодушным жителям, а также поздравил Ольгу Смирнову, которую можно ставить в пример. Женщина сдала кровь уже в 41-й раз, за что была награждена медалью и удостоилась звания «Почетный донор России».

«Искренне благодарю всех участников! Это в высшей степени благородный и великодушный жест!» — сказал роман Истомин.

Примечательно, что помимо крови многие жители Долгопрудного предварительно согласились стать донорами стволовых клеток и пройти типирование. Подходящие кандидатуры определили путем анкетирования. Стволовые клетки и кровь — как никогда актуальные и нужные материалы, которые могут спасти множество жизней.