Российские военные нанесли мощный ракетный удар в направлении военного аэропорта в Полтавской области в городе Миргород, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Ссылаясь на своих коллег из указанного региона Украины собеседник издания пояснил, что вражеские ВВС Украины используют данный аэродром в качестве подскока для своих Су-27, для совершения атак по Запорожской области и Крыму.

«В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника)», — сказал Лебедев.

Также сообщается, что рядом с аэродромом базируется автотранспортное предприятие, склады и тренажерный центр для пилотов украинских ВВС.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.