ВС РФ бомбят Светловодск в Кировоградской области — СМИ

В ночь на понедельник, 18 марта, серия взрывов прогремела в Светловодске Кировоградской области, сообщает украинское издание «Страна.UA».

О характере поражения и пострадавших не уточняется.

Отмечается, что угроза бомбардировки российских беспилотников также сохраняется в соседних с Кировоградской Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

По данным украинского Минцифры, в указанных регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.