Украинские СМИ массово пишут об ракетном ударе по военному аэродрому возле города Староконстантинов в Хмельницкой области. Атаки на этот регион Украины были в районе 1 часа ночи и под утро четверга, 30 мая, повторились.

Как сообщает «Общественное», в Хмельницкой области раздались еще несколько взрывов.

В настоящее время, согласно данным украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, включая столицу Киев.

Напомним, российские ВКС регулярно бомбят украинский военный аэродром в Староконстантинове. В последнее время атаки участились. Это, предвположительно, связано с планами Киева разместить там основную часть поставляемых Западом истребителей F-16.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.